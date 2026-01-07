Warner Bros. Discovery Aktie
WKN DE: A3DJQZ / ISIN: US9344231041
|
07.01.2026 22:59:00
Paramount kann Warner Bros Discovery nicht überzeugen
Netflix will Warner Bros übernehmen, Paramount zusätzlich Discovery. Doch das größere Angebot hat zu viele Schwächen, meint der Verwaltungsrat.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Analysen zu Warner Bros. Discovery
Aktien in diesem Artikel
|Discovery Holdings LtdShs
|11,50
|-2,54%
|Warner Bros. Discovery
|24,26
|-0,14%