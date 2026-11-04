Paycom Software Aktie
WKN DE: A1XFVG / ISIN: US70432V1026
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04.11.2026 22:49:40
Paycom Software, Inc. Profit Climbs In Q3
(RTTNews) - Paycom Software, Inc. (PAYC) announced earnings for its third quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $133.2 million, or $2.99 per share. This compares with $110.7 million, or $1.96 per share, last year.
Excluding items, Paycom Software, Inc. reported adjusted earnings of $150.0 million or $3.37 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 10.2% to $543.8 million from $493.3 million last year.
Paycom Software, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $133.2 Mln. vs. $110.7 Mln. last year. -EPS: $2.99 vs. $1.96 last year. -Revenue: $543.8 Mln vs. $493.3 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 2.213 B To $ 2.218 B
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