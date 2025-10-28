PayPal Aktie

Erwartungen übertroffen 28.10.2025 14:45:00

PayPal-Aktie zieht zweistellig an: PayPal verdient in Q3 mehr

PayPal-Aktie zieht zweistellig an: PayPal verdient in Q3 mehr

Der Finanzdienstleister PayPal hat am Dienstag vorbörslich seine Bücher geöffnet. So verlief das dritte Quartal.

Für PayPal endete das dritte Geschäftsquartal 2025 mit einem Gewinnplus. Das Ergebnis je Aktie stieg von 0,990 US-Dollar auf 1,34 US-Dollar und lag damit über den Markterwartungen. Analysten hatten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,20 US-Dollar je Aktie gerechnet.

Auch die Umsätze entwickelten sich positiv: Nach 7,86 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal erzielte PayPal diesmal 9,42 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die durchschnittlichen Analystenschätzungen von 8,24 Milliarden US-Dollar.

Die PayPal-Aktie legt an der NASDAQ zeitweise 9,58 Prozent auf 77,00 US-Dollar zu.

Redaktion finanzen.at

