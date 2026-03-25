PDD Holdings Aktie
WKN DE: A2JRK6 / ISIN: US7223041028
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25.03.2026 16:38:20
PDD Holdings (PDD) Q4 2025 Earnings Call Transcript
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Nachrichten zu PDD Holdings (spons. ADRs)
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24.03.26
|Ausblick: PDD stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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19.03.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 schlussendlich schwächer (finanzen.at)
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19.03.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 nachmittags im Minus (finanzen.at)
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19.03.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 mittags im Minus (finanzen.at)
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19.03.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
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18.03.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
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10.03.26