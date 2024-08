Pfizer-Aktie legt zu: Prognose erneut angehoben

2024 rechnet der Konzern jetzt mit einem um Sondereffekte bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 2,45 und 2,65 US-Dollar. Damit liegt die neue Spanne 30 Cent über der alten. Auch beim Umsatz blickt Pfizer jetzt optimistischer auf das laufende Jahr. Hier werden 59,5 bis 62,5 Milliarden Dollar angepeilt, teilte das Unternehmen am Dienstag in New York mit. Damit wurde sowohl das obere als auch das untere Ende der Spanne um eine Milliarde erhöht. Die neuen Ziele liegen zudem über der durchschnittlichen Analystenschätzung. Pfizer hatte bereits im Frühjahr das Gewinnziel angehoben.

Die in den vergangenen Wochen gut gelaufene Aktie stieg an der NYSE um 2,318 Prozent auf 31,39 US-Dollar.

/zb/jha/

NEW YORK (dpa-AFX)