Pierer Mobility Aktie

WKN DE: A2JKHY / ISIN: AT0000KTMI02

Führungswechsel 24.11.2025 09:59:00

Pierer-Mobility-Aktie: Neuer Aufsichtsrat und Umfirmierung nach Bajaj-Übernahme

Pierer-Mobility-Aktie: Neuer Aufsichtsrat und Umfirmierung nach Bajaj-Übernahme

Nach der Zustimmung zur Übernahme durch Bajaj wird der Aufsichtsrat verkleinert und neu besetzt - mit Srinivasan Ravikumar an der Spitze.

Im Zuge der außerordentlichen Hauptversammlung zur Übernahme der KTM-Mutter Pierer Mobility durch den indischen Fahrzeugkonzern Bajaj wurde auch ein neuer Aufsichtsrat bestimmt. Künftig sitzen vier statt sechs Personen im Kontrollgremium. Dieses wählte nun Srinivasan Ravikumar zu seinem Vorsitzenden.

Vergangenen Mittwoch war in der Hauptversammlung der Änderung des Firmenwortlauts in Bajaj Mobility AG sowie der Verlegung des Firmensitzes von Wels nach Mattighofen, wo die Tochter KTM zu Hause ist, zugestimmt worden. Auch die Zusammensetzung des Aufsichtsrats der künftigen Bajaj Mobility AG wurde geändert. Pierer-Vertrauensleute sind zurückgetreten. Pradeep Shrivastava, Executive Director bei Bajaj Auto, und der Wiener Rechtsanwalt Wulf Gordian Hauser wurden als neue Mitglieder in den Aufsichtsrat berufen. Sie ergänzen Dinesh Thapar und Srinivasan Ravikumar. Letzterer ist nun Aufsichtsratsvorsitzender, wie die "OÖN" vermeldeten und auf der Homepage von Pierer Mobility ersichtlich ist.

Die Pierer Mobility-Aktie legt an der Wiener Börse am Montag zeitweise um 3,2 Prozent zu auf 16,76 Euro.

ker/tsk

ISIN AT0000820659 WEB https://www.pierermobility.com/

