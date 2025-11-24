Pierer Mobility Aktie
WKN DE: A2JKHY / ISIN: AT0000KTMI02
|Führungswechsel
|
24.11.2025 09:59:00
Pierer-Mobility-Aktie: Neuer Aufsichtsrat und Umfirmierung nach Bajaj-Übernahme
Vergangenen Mittwoch war in der Hauptversammlung der Änderung des Firmenwortlauts in Bajaj Mobility AG sowie der Verlegung des Firmensitzes von Wels nach Mattighofen, wo die Tochter KTM zu Hause ist, zugestimmt worden. Auch die Zusammensetzung des Aufsichtsrats der künftigen Bajaj Mobility AG wurde geändert. Pierer-Vertrauensleute sind zurückgetreten. Pradeep Shrivastava, Executive Director bei Bajaj Auto, und der Wiener Rechtsanwalt Wulf Gordian Hauser wurden als neue Mitglieder in den Aufsichtsrat berufen. Sie ergänzen Dinesh Thapar und Srinivasan Ravikumar. Letzterer ist nun Aufsichtsratsvorsitzender, wie die "OÖN" vermeldeten und auf der Homepage von Pierer Mobility ersichtlich ist.
Die Pierer Mobility-Aktie legt an der Wiener Börse am Montag zeitweise um 3,2 Prozent zu auf 16,76 Euro.
ker/tsk
ISIN AT0000820659 WEB https://www.pierermobility.com/
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Pierer Mobility (ex KTM Industries)mehr Nachrichten
|
21.11.25
|Freundlicher Handel: SPI zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
21.11.25
|Börse Zürich: SPI am Nachmittag stärker (finanzen.at)
|
21.11.25