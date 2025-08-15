Bayer Aktie
Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
15.08.2025 17:59:08
Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich mit positivem Vorzeichen
Zum Handelsende stieg der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,28 Prozent auf 5 450,07 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 4,501 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,121 Prozent höher bei 5 441,26 Punkten, nach 5 434,70 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 440,57 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 465,57 Zählern.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf
Auf Wochensicht stieg der Euro STOXX 50 bereits um 1,68 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.07.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 354,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.05.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5 412,08 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 15.08.2024, bei 4 807,77 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 10,82 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 5 568,19 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 540,22 Punkten markiert.
Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Airbus SE (+ 1,71 Prozent auf 186,86 EUR), Bayer (+ 1,56 Prozent auf 27,05 EUR), BMW (+ 1,46 Prozent auf 90,14 EUR), Stellantis (+ 1,26 Prozent auf 8,43 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 1,12 Prozent auf 5,61 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Rheinmetall (-1,22 Prozent auf 1 621,00 EUR), SAP SE (-1,11 Prozent auf 237,00 EUR), adidas (-0,98 Prozent auf 166,20 EUR), Deutsche Börse (-0,31 Prozent auf 256,20 EUR) und Enel (-0,07 Prozent auf 8,00 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 4 755 933 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 279,096 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.
KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,71 zu Buche schlagen. Die Eni-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,98 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
