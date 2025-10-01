adidas Aktie

181,05EUR 1,00EUR 0,56%
adidas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

01.10.2025 08:37:06

adidas Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 236 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Wendy Liu zog am Mittwoch Rückschlüsse aus den Quartalszahlen des US-Konkurrenten Nike, die die Erwartungen übertroffen hätten. Die Annahme eines "Nike-Comebacks" werde gestützt und dies sollte für europäische Sportartikelmarken von Nachteil sein. Bei Adidas glaubt sie dank Laufsport und Bekleidung aber weiterhin an eine starke Dynamik./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 06:58 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 07:07 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adidas Overweight
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
236,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
179,55 € 		Abst. Kursziel*:
31,44%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
181,05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30,35%
Analyst Name::
Wendy Liu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu adidasmehr Nachrichten

Analysen zu adidasmehr Analysen

09:26 adidas Buy Warburg Research
08:37 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:59 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
30.09.25 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.25 adidas Buy UBS AG
Aktien in diesem Artikel

adidas 179,95 -0,06% adidas

