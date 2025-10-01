adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
adidas Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 236 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Wendy Liu zog am Mittwoch Rückschlüsse aus den Quartalszahlen des US-Konkurrenten Nike, die die Erwartungen übertroffen hätten. Die Annahme eines "Nike-Comebacks" werde gestützt und dies sollte für europäische Sportartikelmarken von Nachteil sein. Bei Adidas glaubt sie dank Laufsport und Bekleidung aber weiterhin an eine starke Dynamik./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 06:58 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 07:07 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Overweight
Unternehmen:
adidas
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
236,00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
179,55 €
Abst. Kursziel*:
31,44%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
181,05 €
Abst. Kursziel aktuell:
30,35%
Analyst Name::
Wendy Liu
KGV*:
-
Analysen zu adidasmehr Analysen
|09:26
|adidas Buy
|Warburg Research
|08:37
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:59
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|adidas Buy
|UBS AG
