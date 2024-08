Pluszeichen in Europa: STOXX 50 letztendlich im Plus

So performte der STOXX 50 am fünften Tag der Woche schlussendlich.

Der STOXX 50 ging nahezu unverändert (plus 0,17 Prozent) bei 4 452,12 Punkten aus dem Freitagshandel. Zuvor ging der STOXX 50 0,100 Prozent höher bei 4 448,84 Punkten in den Freitagshandel, nach 4 444,39 Punkten am Vortag.

Bei 4 439,50 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 4 461,93 Punkten den höchsten Stand markierte.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 2,29 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 16.07.2024, betrug der STOXX 50-Kurs 4 506,26 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 16.05.2024, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 521,42 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 16.08.2023, einen Stand von 3 939,86 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 8,80 Prozent zu Buche. Bei 4 584,77 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Zählern registriert.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,88 Prozent auf 461,30 EUR), UniCredit (+ 1,85 Prozent auf 36,26 EUR), Allianz (+ 1,33 Prozent auf 267,00 EUR), BASF (+ 1,01 Prozent auf 42,55 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,84 Prozent auf 60,09 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Diageo (-1,47 Prozent auf 24,84 GBP), Glencore (-1,14 Prozent auf 4,04 GBP), AstraZeneca (-0,91 Prozent auf 130,46 GBP), BAT (-0,89 Prozent auf 27,74 GBP) und Unilever (-0,88 Prozent auf 47,28 GBP).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 22 453 992 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 538,243 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien

Im STOXX 50 weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index weist die HSBC-Aktie mit 10,01 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at