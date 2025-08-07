Allianz Aktie

367,10EUR 15,60EUR 4,44%
Allianz für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

07.08.2025 16:07:03

Allianz Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Allianz nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 388 auf 414 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das von dem Versicherer berichtete Ergebnis sei im positiven Sinne langweilig, schrieb Thorsten Wenzel am Donnerstag. Wie zumeist seien die Erwartungen etwas u?bertroffen worden und wie u?blich zeichne sich ab, dass die selbstgesteckten Ziele locker erreicht werden könnten. Geglänzt habe insbesondere die Schaden- und Unfallversicherung mit einem voraussichtlich nachhaltig verbesserten, versicherungstechnischen Ergebnis./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 15:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 15:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Allianz Kaufen
Unternehmen:
Allianz 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
353,40 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
367,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thorsten Wenzel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

