FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Allianz nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 388 auf 414 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das von dem Versicherer berichtete Ergebnis sei im positiven Sinne langweilig, schrieb Thorsten Wenzel am Donnerstag. Wie zumeist seien die Erwartungen etwas u?bertroffen worden und wie u?blich zeichne sich ab, dass die selbstgesteckten Ziele locker erreicht werden könnten. Geglänzt habe insbesondere die Schaden- und Unfallversicherung mit einem voraussichtlich nachhaltig verbesserten, versicherungstechnischen Ergebnis./rob/la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 15:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 15:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





