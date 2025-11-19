Pluszeichen in Europa: STOXX 50 schlussendlich freundlich

Wenig Veränderung war am Mittwochabend in Europa zu beobachten.

Letztendlich schloss der STOXX 50 nahezu unverändert (plus 0,07 Prozent) bei 4 718,27 Punkten. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0,040 Prozent tiefer bei 4 712,89 Punkten, nach 4 714,79 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 4 698,30 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 741,26 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 1,84 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 741,85 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 19.08.2025, bei 4 596,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.11.2024, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 248,25 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 8,75 Prozent nach oben. Bei 4 897,91 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 3 921,71 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Roche (+ 1,14 Prozent auf 310,20 CHF), BAT (+ 1,09 Prozent auf 41,73 GBP), UBS (+ 1,06 Prozent auf 30,60 CHF), Deutsche Telekom (+ 0,93 Prozent auf 27,16 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,67 Prozent auf 54,46 CHF). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-6,99 Prozent auf 1 596,00 EUR), Enel (-2,78 Prozent auf 8,75 EUR), Diageo (-1,70 Prozent auf 17,02 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-1,50 Prozent auf 83,90 GBP) und National Grid (-1,37 Prozent auf 11,56 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 18 673 042 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 339,694 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Im STOXX 50 weist die BNP Paribas-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die BNP Paribas-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,60 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

