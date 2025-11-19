DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Siemens-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Siemens-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Siemens-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des Siemens-Papiers betrug an diesem Tag 177,84 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,562 Siemens-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 122,67 EUR, da sich der Wert eines Siemens-Anteils am 18.11.2025 auf 218,15 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 22,67 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Siemens einen Börsenwert von 175,03 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at