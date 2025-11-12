London Stock Exchange Aktie

105,00EUR 3,00EUR 2,94%
London Stock Exchange für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34

12.11.2025 11:31:10

London Stock Exchange (LSE) Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für London Stock Exchange nach einer Veranstaltung zum Thema Innovationen mit einem Kursziel von 11000 Pence auf "Buy" belassen. Das Management habe die Ansicht bekräftigt, dass Künstliche Intelligenz (KI) nicht als Konkurrenz betrachtet wird, sondern als Vertriebskanal für Lizenzen für die Daten der LSE genutzt werden soll, schrieb Michael Werner am Dienstagabend. Der Börsenbetreiber habe in diesem Zusammenhang weitere Partnerschaften angekündigt./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 17:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
110,00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
104,00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
91,74 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Michael Werner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

