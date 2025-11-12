ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für London Stock Exchange nach einer Veranstaltung zum Thema Innovationen mit einem Kursziel von 11000 Pence auf "Buy" belassen. Das Management habe die Ansicht bekräftigt, dass Künstliche Intelligenz (KI) nicht als Konkurrenz betrachtet wird, sondern als Vertriebskanal für Lizenzen für die Daten der LSE genutzt werden soll, schrieb Michael Werner am Dienstagabend. Der Börsenbetreiber habe in diesem Zusammenhang weitere Partnerschaften angekündigt./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 17:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



