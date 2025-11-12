London Stock Exchange Aktie
|105,00EUR
|3,00EUR
|2,94%
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
London Stock Exchange (LSE) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für London Stock Exchange nach einer Veranstaltung zum Thema Innovationen mit einem Kursziel von 11000 Pence auf "Buy" belassen. Das Management habe die Ansicht bekräftigt, dass Künstliche Intelligenz (KI) nicht als Konkurrenz betrachtet wird, sondern als Vertriebskanal für Lizenzen für die Daten der LSE genutzt werden soll, schrieb Michael Werner am Dienstagabend. Der Börsenbetreiber habe in diesem Zusammenhang weitere Partnerschaften angekündigt./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 17:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy
|
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
110,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
104,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
91,74 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Michael Werner
|
KGV*:
-
