London Stock Exchange Aktie

105,00EUR 3,00EUR 2,94%
London Stock Exchange für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34

11.11.2025 12:29:32

London Stock Exchange (LSE) Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für London Stock Exchange nach einer Unternehmensveranstaltung mit einem Kursziel von 11900 Pence auf "Buy" belassen. Diese habe darauf abgezielt, einige der Bedenken der Anleger hinsichtlich des Einflusses von Künstlicher Intelligenz auf die Geschäfte des Börsenbetreibers auszuräumen, schrieb Benjamin Goy in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Das ist zwar nach Meinung des Experten gelungen, doch habe eine vorübergehende Verunsicherung einiger Marktteilnehmer zu einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung der Aktien geführt. Diese seien für ein widerstandsfähiges Qualitätswachstumsunternehmen attraktiv bewertet./la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 07:46 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
119,00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
105,00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
91,68 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Benjamin Goy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

