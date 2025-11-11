London Stock Exchange Aktie
|105,00EUR
|3,00EUR
|2,94%
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
London Stock Exchange (LSE) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für London Stock Exchange nach einer Veranstaltung zum Thema Innovationen mit einem Kursziel von 13400 Pence auf "Outperform" belassen. Unter dem Strich habe diese die Annahme untermauert, dass für den Börsenbetreiber mit Künstlicher Intelligenz mehr Möglichkeiten als Risiken verbunden seien, schrieb Ben Bathurst in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Innovationen gebe es im Konzern nach Jahren einer "kulturellen Transformation" mittlerweile auf breiterer Ebene./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 17:31 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 17:31 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Outperform
|
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
134,00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
105,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
92,08 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ben Bathurst
|
KGV*:
-
Analysen zu London Stock Exchange (LSE)mehr Analysen
|07:33
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.25
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.25
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|London Stock Exchange (LSE)
|105,00
|2,94%
