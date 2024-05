Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels freundlich

Der STOXX 50 setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Morgen fort.

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,04 Prozent höher bei 4 537,25 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,002 Prozent auf 4 535,35 Punkte an der Kurstafel, nach 4 535,24 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 4 535,35 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 540,72 Punkten lag.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,200 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.04.2024, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 326,95 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 16.02.2024, bei 4 264,52 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 16.05.2023, bei 4 036,03 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10,88 Prozent zu. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 543,01 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Zählern markiert.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Roche (+ 4,66 Prozent auf 238,10 CHF), Zurich Insurance (+ 1,90 Prozent auf 461,90 CHF), Rio Tinto (+ 0,92 Prozent auf 55,73 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,67 Prozent auf 449,00 EUR) und SAP SE (+ 0,57 Prozent auf 177,10 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil BP (-1,96 Prozent auf 4,87 GBP), Siemens (-1,63 Prozent auf 184,64 EUR), BASF (-0,97 Prozent auf 49,16 EUR), Unilever (-0,88 Prozent auf 42,62 GBP) und GSK (-0,80 Prozent auf 17,98 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 1 174 785 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 538,293 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der STOXX 50-Werte

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist mit 5,86 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Mit 9,83 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

