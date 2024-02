Pluszeichen in Frankfurt: MDAX bewegt schlussendlich im Plus

Am Freitag zeigten sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Zum Handelsende notierte der MDAX im XETRA-Handel 0,35 Prozent fester bei 26 148,08 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 248,793 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,467 Prozent auf 26 178,93 Punkte an der Kurstafel, nach 26 057,19 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 26 051,77 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 303,11 Zählern.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der MDAX bereits um 1,36 Prozent. Der MDAX lag vor einem Monat, am 16.01.2024, bei 25 698,02 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 16.11.2023, den Stand von 25 968,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.02.2023, wies der MDAX einen Wert von 29 027,85 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 gab der Index bereits um 2,57 Prozent nach. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 272,39 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 075,79 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit JENOPTIK (+ 4,01 Prozent auf 30,06 EUR), AIXTRON SE (+ 3,05 Prozent auf 34,76 EUR), WACKER CHEMIE (+ 2,71 Prozent auf 101,50 EUR), Knorr-Bremse (+ 2,69 Prozent auf 58,74 EUR) und thyssenkrupp (+ 2,15 Prozent auf 4,76 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil Delivery Hero (-3,15 Prozent auf 22,60 EUR), United Internet (-2,44 Prozent auf 23,22 EUR), HENSOLDT (-2,35 Prozent auf 34,00 EUR), TeamViewer (-2,00 Prozent auf 13,96 EUR) und Aroundtown SA (-2,00 Prozent auf 1,76 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Im MDAX sticht die thyssenkrupp-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 448 084 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 17,392 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,03 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,17 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at