Schwacher Handel: MDAX präsentiert sich mittags leichter

Der MDAX gibt am zweiten Tag der Woche nach.

Der MDAX gibt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,21 Prozent auf 30 077,30 Punkte nach. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 352,334 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,242 Prozent auf 30 068,04 Punkte an der Kurstafel, nach 30 140,88 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 29 976,17 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30 187,89 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wies der MDAX einen Stand von 29 986,85 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 28.07.2025, lag der MDAX noch bei 31 029,09 Punkten. Der MDAX lag noch vor einem Jahr, am 28.10.2024, bei 27 336,97 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 16,95 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 31 754,30 Punkten. 23 135,20 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell Nordex (+ 16,02 Prozent auf 25,64 EUR), Delivery Hero (+ 3,12 Prozent auf 23,16 EUR), HelloFresh (+ 1,86 Prozent auf 7,77 EUR), Bechtle (+ 1,10 Prozent auf 36,62 EUR) und Sartorius vz (+ 0,88 Prozent auf 240,90 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil Bilfinger SE (-3,21 Prozent auf 96,40 EUR), IONOS (-3,07 Prozent auf 31,60 EUR), Ströer SE (-3,00 Prozent auf 38,75 EUR), Gerresheimer (-2,45 Prozent auf 28,68 EUR) und RTL (-2,17 Prozent auf 33,85 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Nordex-Aktie aufweisen. 1 628 950 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 43,628 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,30 zu Buche schlagen. Mit 16,32 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at