FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Redcare Pharmacy auf "Buy" mit einem Kursziel von 214 Euro belassen. Die vom "Handelsblatt" berichteten Überlegungen großer Einzelhändlern wie Lidl und Rossmann für einen Einstieg in den deutschen Markt für nicht rezeptflichtige Medikamente seien noch in einem frühen Stadium, schrieb Jan Koch in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Sie spiegelten aber ähnliche, frühere Aussagen der Drogeriekette DM wider. Eine Bedrohung für die etablierten Online-Apotheken Redcare und DocMorris sieht Koch dadurch aber nicht. Er betont auch, dass keiner der Einzelhändler den Einstieg ins Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamente erwäge./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:47 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
