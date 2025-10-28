Delivery Hero Aktie
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
|Delivery Hero-Investment
|
28.10.2025 10:03:43
MDAX-Titel Delivery Hero-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Delivery Hero von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das Delivery Hero-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 32,74 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 30,544 Delivery Hero-Aktien im Depot. Die gehaltenen Delivery Hero-Aktien wären am 27.10.2025 686,01 EUR wert, da der Schlussstand 22,46 EUR betrug. Das entspricht einer Abnahme von 31,40 Prozent.
Der Börsenwert von Delivery Hero belief sich zuletzt auf 6,70 Mrd. Euro. Die Delivery Hero-Aktie wurde am 30.06.2017 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Delivery Hero-Aktie lag damals bei 26,90 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
