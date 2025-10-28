Delivery Hero Aktie
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
|Sekundärplatzierung
|
28.10.2025 11:41:41
Delivery Hero-Aktie höher: Verkauf von Beteiligung an saudischer Finanz-App Tabby
"Dieser Aktienverkauf, der zusammen mit dem Verkauf im Jahr 2023 mehr als das 5-fache unserer ursprünglichen Investition darstellt, ermöglicht es Delivery Hero, den profitablen Wert von Tabby zu maximieren und zu realisieren und sich darauf zu konzentrieren, dort zu investieren, wo wir das beste Kundenerlebnis bieten können", sagte Delivery-Hero-CEO Niklas Östberg.
Delivery Hero war laut Mitteilung seit Juli 2021 in Tabby investiert, als das Unternehmen sich an der Series-B-Finanzierungsrunde von Tabby beteiligte.
Ein Unternehmenssprecher wollte sich nicht näher zur Höhe der Tabby-Beteiligung äußern. Käufer der Delivery-Hero-Beteiligung war laut Mitteilung die Risikokapitalgesellschaft HSG.Im XETRA-Handel notiert die Delivery Hero-Aktie zeitweise 3,83 Prozent höher bei 23,32 Euro.
Von Ulrike Dauer
DOW JONES
