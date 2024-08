Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX-Anleger greifen am Mittwochnachmittag zu

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,80 Prozent fester bei 3 375,08 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 531,989 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der TecDAX 0,155 Prozent stärker bei 3 353,60 Punkten, nach 3 348,42 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3 353,44 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 382,21 Punkten erreichte.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 1,26 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, wies der TecDAX einen Stand von 3 333,28 Punkten auf. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 28.05.2024, den Wert von 3 410,83 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2023, wies der TecDAX einen Wert von 3 119,53 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 1,52 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 125,18 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell HENSOLDT (+ 4,91 Prozent auf 34,62 EUR), 1&1 (+ 4,67 Prozent auf 14,80 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,87 Prozent auf 52,38 EUR), United Internet (+ 1,46 Prozent auf 19,50 EUR) und Nordex (+ 1,44 Prozent auf 14,09 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen EVOTEC SE (-4,14 Prozent auf 6,48 EUR), Energiekontor (-1,73 Prozent auf 56,70 EUR), AIXTRON SE (-1,10 Prozent auf 17,12 EUR), CompuGroup Medical SE (-0,65 Prozent auf 15,38 EUR) und ATOSS Software (-0,56 Prozent auf 141,20 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 739 627 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 226,534 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

Im TecDAX präsentiert die 1&1-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,11 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

