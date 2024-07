Pluszeichen in London: Anleger lassen FTSE 100 am Nachmittag steigen

Der FTSE 100 klettert im LSE-Handel um 15:42 Uhr um 0,25 Prozent auf 8 213,93 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,539 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 8 193,51 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 8 193,51 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 8 190,81 Punkte, das Tageshoch hingegen 8 231,78 Zähler.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 0,122 Prozent. Der FTSE 100 stand noch vor einem Monat, am 11.06.2024, bei 8 147,81 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.04.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 923,80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.07.2023, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 7 282,52 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 6,38 Prozent zu. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit RS Group (+ 8,10 Prozent auf 7,79 GBP), Severn Trent (+ 5,12 Prozent auf 27,51 GBP), United Utilities (+ 4,22 Prozent auf 11,11 GBP), Ocado Group (+ 2,88 Prozent auf 3,73 GBP) und Kingfisher (+ 2,32 Prozent auf 2,69 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil DCC (-2,37 Prozent auf 55,55 GBP), Vodafone Group (-1,88 Prozent auf 0,71 GBP), Airtel Africa (-1,22 Prozent auf 1,18 GBP), BP (-1,21 Prozent auf 4,49 GBP) und Coca-Cola HBC (-1,11 Prozent auf 26,70 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 30 335 245 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit 219,701 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Titel auf

Im FTSE 100 hat die International Consolidated Airlines-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Phoenix Group-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,93 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at