Pluszeichen in New York: Das macht der NASDAQ Composite am Nachmittag

Der NASDAQ Composite notiert am Donnerstag im Plus.

Am Donnerstag tendiert der NASDAQ Composite um 20:03 Uhr via NASDAQ 0,41 Prozent stärker bei 17 154,82 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,123 Prozent leichter bei 17 063,24 Punkten, nach 17 084,30 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 17 295,58 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 035,07 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 2,45 Prozent abwärts. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 05.08.2024, einen Stand von 16 200,08 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 05.06.2024, den Stand von 17 187,90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.09.2023, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 14 020,95 Punkte.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 16,18 Prozent nach oben. Bei 18 671,07 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Zählern registriert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Landec (+ 8,53 Prozent auf 4,58 USD), JetBlue Airways (+ 8,45 Prozent auf 5,46 USD), Myriad Genetics (+ 8,04 Prozent auf 27,40 USD), EXACT Sciences (+ 6,34 Prozent auf 60,75 USD) und MarketAxess (+ 6,33 Prozent auf 257,16 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Sify (-14,52 Prozent auf 0,56 USD), Verint Systems (-9,19 Prozent auf 27,13 USD), Dixie Group (-8,98 Prozent auf 0,68 USD), Nektar Therapeutics (-7,66 Prozent auf 1,15 USD) und Sangamo Therapeutics (-5,54 Prozent auf 0,75 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 33 447 486 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,056 Bio. Euro den größten Anteil.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Die Ebix-Aktie weist mit 0,03 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19,46 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

