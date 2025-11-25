Dow Jones 30 Industrial-Wert Sherwin-Williams-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sherwin-Williams-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Sherwin-Williams-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Sherwin-Williams-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Sherwin-Williams-Aktie an diesem Tag 243,75 USD wert. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Sherwin-Williams-Aktie investiert hat, hat nun 0,410 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Sherwin-Williams-Aktie auf 338,00 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 138,67 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 38,67 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Sherwin-Williams eine Marktkapitalisierung von 83,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at