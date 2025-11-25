Sherwin-Williams Aktie
WKN: 856050 / ISIN: US8243481061
|Profitables Sherwin-Williams-Investment?
|
25.11.2025 16:05:09
Dow Jones 30 Industrial-Wert Sherwin-Williams-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sherwin-Williams-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Sherwin-Williams-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Sherwin-Williams-Aktie an diesem Tag 243,75 USD wert. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Sherwin-Williams-Aktie investiert hat, hat nun 0,410 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Sherwin-Williams-Aktie auf 338,00 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 138,67 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 38,67 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Sherwin-Williams eine Marktkapitalisierung von 83,90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
