Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels im Plus

Am Freitagabend hielten sich die Börsianer in New York zurück.

Der NASDAQ 100 schloss am Freitag nahezu unverändert (plus 0,09 Prozent) bei 19 508,52 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 0,495 Prozent tiefer bei 19 393,73 Punkten, nach 19 490,15 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Freitag bei 19 376,72 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 19 561,24 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 5,18 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 16.07.2024, wies der NASDAQ 100 20 398,62 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 16.05.2024, wies der NASDAQ 100 18 557,96 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 16.08.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 14 876,47 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 17,92 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 20 690,97 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 249,19 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit JDcom (+ 8,48 Prozent auf 29,29 USD), Atlassian A (+ 5,03 Prozent auf 154,21 USD), DexCom (+ 3,16 Prozent auf 74,65 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (+ 2,90 Prozent auf 149,29 USD) und Warner Bros Discovery (+ 2,35 Prozent auf 7,41 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Palo Alto Networks (-2,67 Prozent auf 334,11 USD), Airbnb (-2,16 Prozent auf 116,31 USD), Lam Research (-2,13 Prozent auf 871,14 USD), KLA-Tencor (-1,99 Prozent auf 819,57 USD) und Applied Materials (-1,86 Prozent auf 207,90 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 50 940 505 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,069 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Die JDcom-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4,68 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at