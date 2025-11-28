Optimismus in New York: Dow Jones am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Um 19:20 Uhr klettert der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,61 Prozent auf 47 716,42 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 19,131 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,487 Prozent auf 47 196,15 Punkte an der Kurstafel, nach 47 427,12 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 47 750,77 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 47 475,61 Punkten erreichte.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 2,94 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.10.2025, lag der Dow Jones bei 47 706,37 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.08.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 45 636,90 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 27.11.2024, einen Stand von 44 722,06 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 12,56 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 48 431,57 Punkten. 36 611,78 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Amazon (+ 1,77 Prozent auf 233,22 USD), IBM (+ 1,77 Prozent auf 308,58 USD), JPMorgan Chase (+ 1,77 Prozent auf 313,08 USD), Microsoft (+ 1,34 Prozent auf 492,01 USD) und Walmart (+ 1,29 Prozent auf 110,51 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen NVIDIA (-1,81 Prozent auf 177,00 USD), Travelers (-0,56 Prozent auf 292,86 USD), Johnson Johnson (-0,31 Prozent auf 206,92 USD), McDonalds (-0,19 Prozent auf 311,82 USD) und Procter Gamble (-0,06 Prozent auf 148,16 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 29 372 418 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,782 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

2025 präsentiert die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,72 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

