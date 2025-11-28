Gute Stimmung in New York: Dow Jones zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

Zum Handelsende wagten sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Letztendlich erhöhte sich der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,61 Prozent auf 47 716,42 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 19,131 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,487 Prozent tiefer bei 47 196,15 Punkten in den Freitagshandel, nach 47 427,12 Punkten am Vortag.

Bei 47 475,61 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 47 750,77 Punkten den höchsten Stand markierte.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 2,94 Prozent. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Monat, am 28.10.2025, bei 47 706,37 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.08.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 45 636,90 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.11.2024, wurde der Dow Jones mit 44 722,06 Punkten gehandelt.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 12,56 Prozent zu. Bei 48 431,57 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Amazon (+ 1,77 Prozent auf 233,22 USD), IBM (+ 1,77 Prozent auf 308,58 USD), JPMorgan Chase (+ 1,77 Prozent auf 313,08 USD), Microsoft (+ 1,34 Prozent auf 492,01 USD) und Walmart (+ 1,29 Prozent auf 110,51 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen NVIDIA (-1,81 Prozent auf 177,00 USD), Travelers (-0,56 Prozent auf 292,86 USD), Johnson Johnson (-0,31 Prozent auf 206,92 USD), McDonalds (-0,19 Prozent auf 311,82 USD) und Procter Gamble (-0,06 Prozent auf 148,16 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 29 551 568 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,782 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

In diesem Jahr hat die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,72 Prozent an der Spitze im Index.

