Pluszeichen in Wien: ATX am Mittag auf grünem Terrain

Der ATX klettert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,49 Prozent auf 3 645,05 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 118,937 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,005 Prozent auf 3 627,40 Punkte an der Kurstafel, nach 3 627,23 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 650,41 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 614,13 Punkten.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang Verluste von 2,34 Prozent. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 05.08.2024, den Wert von 3 443,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.06.2024, wurde der ATX mit 3 647,77 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 05.09.2023, wurde der ATX mit 3 193,31 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 6,83 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 3 777,78 Punkten. 3 305,62 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit BAWAG (+ 2,55 Prozent auf 70,25 EUR), Telekom Austria (+ 2,07 Prozent auf 8,89 EUR), voestalpine (+ 1,05 Prozent auf 21,22 EUR), Lenzing (+ 1,00 Prozent auf 30,40 EUR) und Raiffeisen (+ 0,79 Prozent auf 17,85 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil AT S (AT&S) (-2,26 Prozent auf 16,90 EUR), IMMOFINANZ (-1,52 Prozent auf 26,00 EUR), DO (-0,95 Prozent auf 145,80 EUR), CA Immobilien (-0,94 Prozent auf 27,42 EUR) und EVN (-0,48 Prozent auf 30,85 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der CA Immobilien-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 348 693 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX nimmt die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 26,560 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,75 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at