PolyPeptide-Aktie: Samsung lockt mit 40-Prozent-Prämie

Samsung Biologics bietet 44,31 Franken je PolyPeptide-Aktie in bar

Preis liegt 40 Prozent über dem Kurs vor den Übernahmegerüchten

PolyPeptide steigert den Umsatz im ersten Halbjahr um 41,6 Prozent

Samsung Biologics will die Schweizer PolyPeptide Group übernehmen. Der südkoreanische Auftragsfertiger für Biopharmazeutika bietet 44,31 Schweizer Franken je Aktie in bar und bewertet PolyPeptides Eigenkapital damit auf rund 1,46 Milliarden Franken. Die Samsung Biologics-Aktie gab in Südkorea letztlich um 3,65 Prozent auf 1.345.000 Won nach. Für die Papiere von PolyPeptide geht es indes in Zürich 5,00 Prozent nach oben auf 43,84 Franken.

Kräftiger Aufschlag auf den Kurs vor den Übernahmegerüchten

Der Angebotspreis liegt 40 Prozent über dem unbeeinflussten Schlusskurs von 31,65 Franken, dem letzten Handelstag vor dem Aufkommen der Übernahmegerüchte am 10. April. Gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittskurs der vergangenen 60 Handelstage beträgt der Aufschlag rund 11,6 Prozent. Der Verwaltungsrat empfiehlt den Aktionären laut Pressemitteilung einstimmig, das Angebot anzunehmen, gestützt auf eine Fairness Opinion von IFBC AG. Größter Einzelaktionär Draupnir Holding B.V. hält rund 55,65 Prozent der Anteile und hat bereits zugesagt, seine Aktien einzureichen. Das Angebot steht unter dem Vorbehalt einer Mindestannahmequote von 66 Prozent sowie behördlicher Genehmigungen. Morgan Stanley berät PolyPeptide als Finanzberater, Homburger AG als Rechtsberater.

Vorläufige Zahlen zeigen beschleunigtes Wachstum

Parallel zur Offerte legte PolyPeptide vorläufige Halbjahreszahlen vor. Der Umsatz kletterte im ersten Halbjahr auf 236,6 Millionen Euro, ein Plus von 41,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die EBITDA-Marge verbesserte sich von 2,7 auf 20,7 Prozent, wobei ein einmaliger Effekt aus dem Verkauf immaterieller Vermögenswerte rund 3,9 Prozentpunkte beisteuerte. Das Periodenergebnis drehte von minus 26,5 Millionen Euro auf etwa plus 9 Millionen Euro ins Plus. Treiber war vor allem das Geschäft mit Stoffwechseltherapien, das auf 161,7 Millionen Euro zulegte und nun rund 68 Prozent des Umsatzes ausmacht, nach etwa 56 Prozent im Vorjahreszeitraum. Für das Gesamtjahr hebt PolyPeptide die Prognose auf ein Umsatzwachstum von 25 bis 30 Prozent an.

Das nächste wichtige Datum ist der 31. August 2026: Bis dahin soll der vollständige Angebotsprospekt von Samsung Biologics veröffentlicht werden. Der Abschluss der Transaktion wird gegen Ende 2026 erwartet.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.at

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