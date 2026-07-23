Pool Aktie
WKN DE: A0JMVJ / ISIN: US73278L1052
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23.07.2026 13:43:34
Pool Corp. Q2 Sales Increase
(RTTNews) - Pool Corp. (POOL) released a profit for second quarter of $188.08 million
The company's bottom line totaled $188.08 million, or $5.17 per share. This compares with $194.25 million, or $5.17 per share, last year.
Excluding items, Pool Corp. reported adjusted earnings of $195.67 million or $5.38 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 2.1% to $1.822 billion from $1.784 billion last year.
Pool Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $188.08 Mln. vs. $194.25 Mln. last year. -EPS: $5.17 vs. $5.17 last year. -Revenue: $1.822 Bln vs. $1.784 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 10.87 To $ 11.17
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Nachrichten zu Pool Corp.
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22.07.26
|Ausblick: Pool informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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15.07.26
|Börse New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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22.06.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Pool-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Pool von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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15.06.26