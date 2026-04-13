Pool Aktie

Pool für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JMVJ / ISIN: US73278L1052

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13.04.2026 16:14:23

Pool (POOL) Q3 2024 Earnings Call Transcript

Image source: The Motley Fool.Thursday, October 24, 2024 at 11 a.m. ETPool Corporation (NASDAQ:POOL) reported a 3% sales decline in the third quarter of 2024, with steady maintenance growth and increased adoption of its POOL360 ecosystem partially offsetting ongoing discretionary weakness. Regional divergence was evident as Florida sales turned positive and Arizona stabilized, while Texas and California remained challenged and Europe improved sequentially. Private label chemical growth, increased vendor incentives, and technology investments supported gross margin stability despite a difficult mix. Management reiterated full-year EPS and margin guidance and completed its planned inventory drawdown and debt reduction. The company emphasized that its proprietary digital tools and extensive distribution network are expected to support ongoing share gains as market conditions normalize.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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