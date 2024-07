Porsche-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. stuft Porsche-Aktie mit Buy ein

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 109 Euro auf "Buy" belassen. Die Zuffenhausener hätten die Erwartungen solide getoppt, schrieb Analyst George Galliers am Mittwochmorgen nach Quartalszahlen. Nach den zuletzt wegen äußerer Einflüsse gesenkten Jahreszielen gebe es nun wieder eine Bestätigung der fundamentalen Qualitäten der Schwaben.

Um 11:32 Uhr ging es für das Porsche-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 70,48 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 54,65 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 261 255 Porsche-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2024 fiel die Aktie um 9,0 Prozent zurück. Voraussichtlich am 24.07.2024 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

