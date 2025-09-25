Porsche vz. Aktie
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
25.09.2025 15:14:39
Studie: Porsche-Mitgründer in NS-Zeit herausgedrängt
Rosenberger gründete 1931 gemeinsam mit Ferdinand Porsche und Anton Piëch die Dr. Ing. h.c. F. Porsche GmbH. Er prägte das Konstruktionsbüro in der Frühphase maßgeblich mit und trug als Gesellschafter und Geschäftsführer zu dessen Aufbau bei, wie die Stuttgarter Porsche AG anlässlich der Veröffentlichung mitteilte. "Das Forschungsprojekt auf gemeinsame Initiative der Adolf Rosenberger gGmbH und der Porsche AG schließt eine bedeutsame Lücke in den Anfängen der Unternehmensgeschichte", sagte Achim Stejskal, Leiter Porsche Heritage und Porsche Museum.
Historiker: Mitgründer musste Anteil 1935 abgeben
Anfang 1933 sei Rosenberger aus der Porsche-Geschäftsführung ausgeschieden, berichtete Scholtyseck. Die Firma sei damals nicht gut gelaufen und habe am "Rande der Pleite" gestanden. Rosenberger sei dann für Porsche nach Paris gegangenen, habe aber seinen Anteil von zehn Prozent an dem Unternehmen behalten. "Ende Juli 1935 wurde er aus dem Unternehmen als Teilhaber tatsächlich herausgedrängt." 1937 habe sich Porsche von Rosenberger, der weiter in der französischen Hauptstadt lebte, endgültig getrennt - der Druck staatlicher Stellen in Deutschland sei damals zu groß geworden.
Autor Scholtyseck sagte, die Biografie Rosenbergers werde am Bild von Autopionier Ferdinand Porsche kaum etwas ändern. "Mich hat das alles nicht gewundert." Ferdinand Porsche hatte früheren Forschungen zufolge eine unrühmliche Schattenseite: seine Verquickung mit den Nationalsozialisten.
STUTTGART (dpa-AFX)
