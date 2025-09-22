Porsche Aktie
|41,77EUR
|-0,27EUR
|-0,64%
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
Porsche Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Porsche AG von 47 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Philippe Houchois passte seine Schätzungen für den Sportwagenbauer und den Mutterkonzern Volkswagen am Sonntag an die Prognosesenkungen vom Freitagabend an. Der Turnaround der Zuffenhausener werde eine langwierige Geschichte./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2025 / 17:57 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2025 / 17:57 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Hold
|
Unternehmen:
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
43,72 €
|
Abst. Kursziel*:
-8,51%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
41,77 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4,24%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
