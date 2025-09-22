Porsche Aktie

41,77EUR -0,27EUR -0,64%
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

22.09.2025 06:41:35

Porsche Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Porsche AG von 47 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Philippe Houchois passte seine Schätzungen für den Sportwagenbauer und den Mutterkonzern Volkswagen am Sonntag an die Prognosesenkungen vom Freitagabend an. Der Turnaround der Zuffenhausener werde eine langwierige Geschichte./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2025 / 17:57 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2025 / 17:57 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Hold
Unternehmen:
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
43,72 € 		Abst. Kursziel*:
-8,51%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
41,77 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-4,24%
Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

06:41 Porsche Hold Jefferies & Company Inc.
19.09.25 Porsche Sector Perform RBC Capital Markets
19.09.25 Porsche Hold Jefferies & Company Inc.
19.09.25 Porsche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.25 Porsche Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:41 Porsche Hold Jefferies & Company Inc.
