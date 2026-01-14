Funding Circle Holdings Aktie

WKN DE: A2N6WD / ISIN: GB00BG0TPX62

14.01.2026 18:38:25

POS-Transaction in Own Shares

Funding Circle Holdings plc (FCH)
POS-Transaction in Own Shares

14-Jan-2026 / 17:38 GMT/BST

LEI: 2138003EK6UAINBBUS19

 

14 January 2026

 

Funding Circle Holdings plc
Transaction in own shares

The Company has today purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc (“Investec”) as part of its buy-back announced on 15 May 2025:

Date of purchase:

14 January 2026

Number of ordinary shares purchased:

49,609

Highest price paid per share:

126.60p

Lowest price paid per share:

123.60p

Volume weighted average price paid per share:

124.7112p

 

 

The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 2,897,033 of its Ordinary Shares in treasury and has 301,844,543 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).

The figure of 301,844,543 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.

 

Aggregate information:

 

Venue

Volume-weighted average price (pence per share)

Aggregated volume

LSE

124.7112p

49,609

 

Individual information:

 

Number of ordinary shares purchased

Transaction price (GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

52

125.40

08:53:37

00370405525TRLO1

XLON

591

126.60

09:11:11

00370417418TRLO1

XLON

606

125.40

09:11:11

00370417419TRLO1

XLON

106

125.20

09:11:11

00370417420TRLO1

XLON

519

125.20

09:11:11

00370417421TRLO1

XLON

301

125.20

09:19:09

00370422145TRLO1

XLON

693

125.20

09:19:09

00370422146TRLO1

XLON

618

124.80

09:19:31

00370422379TRLO1

XLON

131

124.60

09:19:49

00370422618TRLO1

XLON

3

124.60

09:24:15

00370425350TRLO1

XLON

590

124.80

09:25:51

00370426578TRLO1

XLON

589

124.60

09:34:11

00370433049TRLO1

XLON

1

124.60

09:34:11

00370433050TRLO1

XLON

614

124.40

09:35:21

00370433855TRLO1

XLON

83

124.80

10:09:26

00370458347TRLO1

XLON

608

124.60

10:19:00

00370458722TRLO1

XLON

134

124.60

10:19:00

00370458723TRLO1

XLON

65

124.60

10:19:00

00370458724TRLO1

XLON

79

124.20

10:19:37

00370458760TRLO1

XLON

79

124.20

10:29:15

00370459459TRLO1

XLON

552

124.20

10:29:15

00370459460TRLO1

XLON

630

124.20

10:29:15

00370459461TRLO1

XLON

622

124.00

10:34:16

00370459880TRLO1

XLON

602

124.20

10:35:04

00370459989TRLO1

XLON

520

123.60

11:03:27

00370461313TRLO1

XLON

600

124.20

11:14:02

00370461685TRLO1

XLON

1

123.80

11:14:06

00370461703TRLO1

XLON

611

123.80

11:18:38

00370461925TRLO1

XLON

139

124.20

11:36:54

00370462758TRLO1

XLON

464

124.20

11:36:54

00370462759TRLO1

XLON

200

124.20

12:02:27

00370464184TRLO1

XLON

199

124.40

12:06:31

00370464385TRLO1

XLON

386

124.40

12:06:31

00370464386TRLO1

XLON

1070

124.80

12:31:59

00370465672TRLO1

XLON

614

124.40

12:46:55

00370466251TRLO1

XLON

154

124.80

12:46:55

00370466252TRLO1

XLON

171

125.00

12:46:56

00370466253TRLO1

XLON

1227

124.60

12:47:12

00370466264TRLO1

XLON

199

125.20

12:47:44

00370466278TRLO1

XLON

415

125.20

12:47:44

00370466279TRLO1

XLON

149

125.00

12:52:06

00370466473TRLO1

XLON

614

124.60

12:52:06

00370466474TRLO1

XLON

301

124.80

12:52:06

00370466475TRLO1

XLON

313

124.80

12:52:06

00370466476TRLO1

XLON

614

124.40

12:59:24

00370466946TRLO1

XLON

704

124.80

12:59:24

00370466947TRLO1

XLON

602

124.40

13:08:51

00370467460TRLO1

XLON

1100

124.80

13:19:28

00370467959TRLO1

XLON

1

124.40

13:21:38

00370468083TRLO1

XLON

585

124.40

13:36:45

00370468698TRLO1

XLON

1091

124.80

13:38:51

00370468747TRLO1

XLON

296

124.80

13:38:51

00370468748TRLO1

XLON

597

124.80

13:38:51

00370468749TRLO1

XLON

200

124.80

13:38:51

00370468750TRLO1

XLON

590

124.20

13:45:57

00370469248TRLO1

XLON

590

124.20

13:45:57

00370469249TRLO1

XLON

184

124.40

13:57:03

00370469735TRLO1

XLON

500

124.20

13:57:16

00370469754TRLO1

XLON

86

124.20

13:57:16

00370469755TRLO1

XLON

39

124.20

13:57:16

00370469756TRLO1

XLON

66

124.20

13:57:16

00370469757TRLO1

XLON

1144

125.00

14:10:02

00370470309TRLO1

XLON

347

125.00

14:10:02

00370470310TRLO1

XLON

631

124.60

14:10:02

00370470311TRLO1

XLON

629

125.00

14:10:07

00370470313TRLO1

XLON

100

125.20

14:10:54

00370470363TRLO1

XLON

62

125.20

14:10:54

00370470364TRLO1

XLON

75

125.20

14:10:54

00370470365TRLO1

XLON

375

125.20

14:10:54

00370470366TRLO1

XLON

25

125.40

14:18:50

00370470776TRLO1

XLON

612

125.20

14:32:32

00370471960TRLO1

XLON

633

125.00

14:32:35

00370471970TRLO1

XLON

144

125.20

14:37:59

00370472590TRLO1

XLON

296

125.20

14:37:59

00370472591TRLO1

XLON

48

125.20

14:37:59

00370472592TRLO1

XLON

373

125.00

14:38:43

00370472669TRLO1

XLON

799

125.00

14:38:43

00370472670TRLO1

XLON

1174

124.80

14:38:46

00370472684TRLO1

XLON

586

124.60

14:49:05

00370475059TRLO1

XLON

594

125.20

14:58:47

00370475938TRLO1

XLON

16

125.20

14:58:47

00370475939TRLO1

XLON

351

125.20

14:58:47

00370475940TRLO1

XLON

908

125.20

14:58:47

00370475941TRLO1

XLON

517

125.20

14:58:47

00370475942TRLO1

XLON

167

125.20

14:58:47

00370475943TRLO1

XLON

201

125.20

14:58:47

00370475944TRLO1

XLON

158

125.20

14:58:47

00370475945TRLO1

XLON

596

125.20

14:58:47

00370475946TRLO1

XLON

1042

124.40

15:28:26

00370478325TRLO1

XLON

132

124.40

15:28:26

00370478326TRLO1

XLON

586

124.40

15:28:26

00370478327TRLO1

XLON

1042

124.80

15:29:12

00370478366TRLO1

XLON

597

124.80

15:29:12

00370478367TRLO1

XLON

138

124.80

15:29:12

00370478368TRLO1

XLON

200

124.80

15:29:12

00370478369TRLO1

XLON

100

124.80

15:31:20

00370478616TRLO1

XLON

763

124.40

15:31:20

00370478617TRLO1

XLON

504

124.40

15:31:20

00370478618TRLO1

XLON

2273

124.60

15:42:51

00370479543TRLO1

XLON

597

124.60

15:42:51

00370479544TRLO1

XLON

1268

124.60

15:43:30

00370479576TRLO1

XLON

98

124.80

15:47:52

00370479936TRLO1

XLON

819

124.60

15:47:52

00370479937TRLO1

XLON

419

124.60

15:47:52

00370479938TRLO1

XLON

443

124.80

15:47:52

00370479939TRLO1

XLON

494

124.80

15:47:52

00370479940TRLO1

XLON

82

124.80

15:47:52

00370479941TRLO1

XLON

98

124.80

15:47:52

00370479942TRLO1

XLON

335

124.80

15:47:52

00370479943TRLO1

XLON

159

124.80

15:47:52

00370479944TRLO1

XLON

82

124.80

15:47:52

00370479945TRLO1

XLON

98

124.80

15:47:52

00370479946TRLO1

XLON

1

124.60

15:49:17

00370480062TRLO1

XLON

618

124.60

15:49:17

00370480063TRLO1

XLON

 

 

 

- ENDS -

Enquiries:

Funding Circle:

Investor Relations    ir@fundingcircle.com
Tony Nicol

Media Relations     press@fundingcircle.com
 

Headland Consultancy   +44 (0) 20 3805 4822
Stephen Malthouse

 

 


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

View original content: EQS News
ISIN: GB00BG0TPX62
Category Code: POS
TIDM: FCH
LEI Code: 2138003EK6UAINBBUS19
Sequence No.: 414898
EQS News ID: 2260254

 
End of Announcement EQS News Service

