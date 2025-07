Post-Aktie aber tiefer: Post AG stellt ab 20. Juli Pakete in Graz auch sonntags zu

Die Post setzt dafür auf eigenes Personal und sucht zusätzliche ZustellerInnen für die Paket-Zustellbasis in Kalsdorf bei Graz. Die Sonntagsauslieferung von Paketen gibt es bereits in Wien und Linz.

Die Sonntagszustellung ist ein Service speziell für VersandkundInnen, die bereit sind, einen entsprechenden Aufpreis für die Zustellung am Sonntag zu bezahlen. Alle anderen Pakete werden wie gewohnt von Montag bis Samstag zugestellt.

Nach der Sonntagszustellung in Wien - seit Herbst 2024 in vier, seit dem Frühjahr in weiteren neun Bezirken mit dem Endziel der ganzen Stadt - hat die Post zu Sommerbeginn das Projekt auch für Linz gestartet. In der oberösterreichischen Landeshauptstadt wird seit dem 29. Juni sonntags zugestellt.

In Wien verlieren die Post-Aktien zur Wochenmitte zeitweise 0,49 Prozent auf 30,50 Euro.

