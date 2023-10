Post-Aktie mit Gewinnen: Österreichische Post sucht neuen Vorstandsvorsitzenden

Das geht aus dem elektronischen Amtsblatt hervor. Die Position ist ab dem 1. Oktober 2024 neu zu besetzen, zum Ende der Funktionsperiode des aktuell amtierenden Post-Chefs Georg Pölzl. Bewerbungen sind bis 2. November 2023 möglich. Pölzl hat die Position des Vorstandsvorsitzenden seit Oktober 2009 inne.

Die Post AG befindet sich zu mehr als der Hälfte (52,8 Prozent) im Eigentum der Republik.

In Wien zog die Post-Aktie am Montag schlussendlich um 0,48 Prozent auf 31,20 Euro an.

