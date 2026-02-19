Eli Lilly Aktie

Eli Lilly für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858560 / ISIN: US5324571083

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.02.2026 22:30:00

Prediction: Eli Lilly Stock Could Surge 45% This Year

Eli Lilly (NYSE: LLY) just delivered 45% revenue growth and guided toward $83 billion in 2026 sales. With blockbuster obesity drugs, multiple growth catalysts, and analysts targeting $1,500, this healthcare powerhouse may still have substantial upside ahead for long-term investors.Stock prices used were the market prices of Feb. 13, 2026. The video was published on Feb. 17, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Eli Lilly

mehr Nachrichten