Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
|
19.02.2026 22:30:00
Prediction: Eli Lilly Stock Could Surge 45% This Year
Eli Lilly (NYSE: LLY) just delivered 45% revenue growth and guided toward $83 billion in 2026 sales. With blockbuster obesity drugs, multiple growth catalysts, and analysts targeting $1,500, this healthcare powerhouse may still have substantial upside ahead for long-term investors.Stock prices used were the market prices of Feb. 13, 2026. The video was published on Feb. 17, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Eli Lilly
|
17.02.26
|S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
10.02.26
|S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
04.02.26
|Börse New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
04.02.26
|Nach Rekordjahr: Eli Lilly stellt für 2026 weiteres Wachstum in Aussicht - Aktie mit Höhenflug (dpa-AFX)
|
04.02.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
|
04.02.26
|Schwacher Handel: So bewegt sich der S&P 500 mittags (finanzen.at)
|
04.02.26