Intuitive Surgical Aktie
WKN: 888024 / ISIN: US46120E6023
|
06.07.2026 18:05:00
Prediction: Intuitive Surgical Will Be Worth $500 Billion by 2031 -- Here's Why
Intuitive Surgical (NASDAQ: ISRG) has delivered growth to investors over time, and this may be far from over. This is because the robotic surgery giant has the complete package of elements that make a fantastic long-term investment: leadership in its industry, a strong moat, a well-established track record of growth and solid long-term prospects, and a smart business model.In fact, I think Intuitive Surgical is such an outstanding company that I predict this player, now worth $150 billion, may climb to $500 billion by 2031. Let's zoom in for a closer look.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Intuitive Surgical Inc
Analysen zu Intuitive Surgical Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Intuitive Surgical Inc
|382,90
|2,38%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFehlende Impulse: ATX stabil -- DAX nach neuen Rekordmarken stabil -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt kam zum Wochenstart kaum vom Fleck. Am deutschen Aktienmarkt setzte nach einem neuem Allzeithoch eine Seitwärtsbewegung ein. Die Wall Street kann sich am Montag nicht für eine Richtung entscheiden. In Asien bewegten sich die Börsen in unterschiedliche Richtungen.