Intuitive Surgical Aktie

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WKN: 888024 / ISIN: US46120E6023

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06.07.2026 18:05:00

Prediction: Intuitive Surgical Will Be Worth $500 Billion by 2031 -- Here's Why

Intuitive Surgical (NASDAQ: ISRG) has delivered growth to investors over time, and this may be far from over. This is because the robotic surgery giant has the complete package of elements that make a fantastic long-term investment: leadership in its industry, a strong moat, a well-established track record of growth and solid long-term prospects, and a smart business model.In fact, I think Intuitive Surgical is such an outstanding company that I predict this player, now worth $150 billion, may climb to $500 billion by 2031. Let's zoom in for a closer look.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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