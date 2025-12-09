Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
09.12.2025 11:30:00
Prediction: Palantir Will Soar in 2026
Palantir (NASDAQ: PLTR) is accelerating into a new phase of growth as fresh government approvals and expanding commercial demand push its AI platform deeper into real-world deployment. With revenue climbing fast and key partnerships strengthening, the company looks positioned for major long-term upside as the next wave of AI transformation unfolds.*Stock prices used were the market prices of Dec. 1, 2025. The video was published on Dec. 5, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
