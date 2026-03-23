NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 letztendlich im Aufwind

Das machte das Börsenbarometer in New York zum Handelsschluss.

Am Montag tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende 1,22 Prozent stärker bei 24 188,59 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 1,56 Prozent auf 24 270,77 Punkte an der Kurstafel, nach 23 898,15 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 24 465,16 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 097,68 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 23.02.2026, stand der NASDAQ 100 bei 24 708,94 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 23.12.2025, den Stand von 25 587,83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 19 753,97 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 4,04 Prozent. Bei 26 165,08 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 23 759,97 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Palantir (+ 6,74 Prozent auf 160,84 USD), Align Technology (+ 4,43 Prozent auf 180,86 USD), ASML (+ 3,98 Prozent auf 1 369,62 USD), Broadcom (+ 3,86 Prozent auf 322,51 USD) und AppLovin (+ 3,74 Prozent auf 458,95 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Enphase Energy (-7,59 Prozent auf 40,76 USD), Micron Technology (-4,39 Prozent auf 404,35 USD), Linde (-2,07 Prozent auf 478,05 USD), Kraft Heinz Company (-1,67 Prozent auf 21,21 USD) und DexCom (-1,51 Prozent auf 65,94 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 46 597 558 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,638 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Mit 7,44 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at