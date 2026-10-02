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02.10.2026 09:14:01

Prediction: Robinhood Stock Sets a New Record Before 2029

Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD) closed at a record $152.46 on Oct. 9, 2025, under three weeks after the online broker entered the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC). It hasn't closed as high since. At roughly $112 as I write, the stock would have to gain about 36% to get back there.

I think it gets there before the end of 2028.

That forecast doesn't depend on investors growing more excited about the growth stock. It depends on Robinhood's earnings, which would have to compound at around 18% a year -- lower than the 31% earnings-per-share growth the company posted in 2025.

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