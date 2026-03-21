Compass Group Aktie
WKN DE: A2DR6K / ISIN: GB00BD6K4575
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21.03.2026 02:15:12
Prentice Capital Fully Liquidates Position in Compass, According to Recent SEC Filing
According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 17, 2026, Prentice Capital Management, LP, sold all 347,094 shares of Compass (NYSE:COMP) during the fourth quarter. The fund's quarter-end position in Compass shifted to zero, marking a $2.79 million decrease in reported position value.The fund fully exited its Compass stake, which had previously represented 4.3% of its 13F assets under management (AUM) as of the prior quarter.Top holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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