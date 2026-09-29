Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
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29.09.2026 06:00:31
Private equity wrestles with its own generational wealth gap
Joe Baratta of Blackstone will retire a billionaire, but future up-and-comers will struggle to match his recordWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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