Prudential Aktie
WKN: 852069 / ISIN: GB0007099541
|
06.01.2026 10:55:05
Prudential announces US$1.2 billion share buyback
The repurchase represents about 3% of its issued share capital, based on the Jan 5 closing price
