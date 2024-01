PUMA 2024 als Top Employer ausgezeichnet

Das Sportunternehmen PUMA wurde 2024 weltweit, in vier Regionen und in 24 Ländern als Top Employer ausgezeichnet. Damit wurden die Bemühungen des Unternehmens, ein attraktives Arbeitsumfeld für seine Mitarbeiter*innen zu schaffen, anerkannt.

Die Auszeichnung, der ein umfassendes Gutachten des Top Employers Institute zugrunde liegt, wurde PUMA in den Regionen Asien-Pazifik, Europa, Nordamerika und Lateinamerika verliehen und zum ersten Mal in Polen und der Ukraine. PUMA wurde zum zweiten Mal weltweit als Top Employer ausgezeichnet. In der Region Europa ist es bereits das fünfte Mal.

"Wir sind sehr stolz darauf, dass wir wiederum ausgezeichnet wurden und eines von nur 17 Unternehmen sind, das sich weltweit Top Employer nennen darf", sagt Dietmar Knöß, Vice President of People and Organization at PUMA. "Wir werden dieses Ergebnis als Ansporn nehmen, noch mehr zu tun, um ein fantastisches Arbeitsumfeld bei PUMA zu bieten."

Das "Top Employers Institute" zertifiziert Unternehmen aufgrund ihrer Teilnahme an einem Gutachten. Dieses Gutachten umfasst sechs HR-Bereiche und 20 Themen wie etwa Personalstrategie, Arbeitsumfeld, Talentgewinnung, berufsbegleitendes Lernen, Wellbeing, Diversität, Inklusion etc.

PUMA bietet seinen Mitarbeiter*innen ein breitgefächertes Angebot an Weiterbildungsmöglichkeiten, gratis Zugang zu einem Fitness Center und verschiedene Sportkurse.

Mit flexiblen Arbeitszeiten, mobilem Arbeiten und der Option, in Teilzeit zu arbeiten oder eine berufliche Auszeit zu nehmen, schafft PUMA die Möglichkeit für seine Mitarbeiter*innen, in verschiedenen Karriereabschnitten Beruf und Privatleben in Einklang zu bringen. Mitarbeiter*innen mit Kindern haben Zugang zu Eltern-Kind-Büros, Wickelräumen, Kita-Plätzen und Sommercamps während der Schulferien.

PUMA

PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit 75 Jahren treibt PUMA Sport und Kultur voran, indem es die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler*innen der Welt kreiert. Zu unseren Performance- und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running & Training, Basketball, Golf und Motorsport. PUMA kooperiert mit renommierten Designer*innen und Marken, um sportliche Akzente in der Modewelt zu setzen. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit ungefähr 20.000 Mitarbeiter*innen. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland.

