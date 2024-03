PUMA enthüllt jamaikanische Olympia-Trikots in spektakulärer Show bei den prestigeträchtigen ISSA-Meisterschaften für Jungen und Mädchen

Die weltweit bekannte Sportmarke PUMA hat bei den ISSA-Meisterschaften für Jungen und Mädchen in Kingston, Jamaika, die mit Spannung erwarteten Trikots der Jamaican Olympic Association vorgestellt.

Sports company PUMA unveiled the Jamaican Olympic Association kits at the ISSA Boys & Girls Championships in Kingston, Jamaica. (Pictured: Shanieka Ricketts) (Photo: Business Wire)

Die Enthüllung im jamaikanischen Nationalstadion fand vor mehr als 25.000 Leichtathletik-Fans aus dem ganzen Land statt, die sich versammelt hatten, um die Zukunft der jamaikanischen Leichtathletik zu bestaunen. Es war die perfekte Plattform, um die hochmoderne Bekleidung zu präsentieren, die die schnellsten Athleten der Welt in diesem Sommer in Paris tragen werden - viele von ihnen haben in ihrer Jugend an dieser Veranstaltung teilgenommen.

Die prestigeträchtigsten Athleten Jamaikas standen bei der großen Enthüllung im Mittelpunkt, darunter die zweifache Olympiasiegerin Elaine Thompson-Herah, die schnellste Frau der Welt über 200 Meter, Shericka Jackson, der amtierende Olympiasieger über 110 Meter Hürden, Hansle Parchment, der zweitschnellste Mann aller Zeiten, Yohan Blake, der ehemalige 100-Meter-Weltrekordhalter Asafa Powell, der U-20-Dreisprung-Weltmeister Jaydon Hibbert, Rushell Clayton, Ackeem Blake und viele andere. Seite an Seite mit ihnen liefen junge Athleten aus von PUMA gesponserten High Schools.

Die ISSA-Meisterschaften für Jungen und Mädchen, die oft als "Champs" bezeichnet werden, haben immense Popularität und Anerkennung für ihre Fähigkeit erlangt, junge jamaikanische Talente zu präsentieren, die sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene Großes geleistet haben. Die Meisterschaften feiern nicht nur sportliche Höchstleistungen, sondern dienen auch als Symbol für Einheit, Leidenschaft und Stolz der jamaikanischen Gemeinschaft.

"Die Champs sind das schlagende Herz Jamaikas. Über Jahrzehnte hinweg haben sie eine unvorstellbare Anzahl von Olympioniken, Weltmeistern und Weltrekordhaltern hervorgebracht, die selbst einige der denkwürdigsten Momente der Sportgeschichte geschaffen haben. Heute Abend haben wir hier in Kingston einen weiteren geschaffen", sagte Arne Freundt, Chief Executive Officer von PUMA.

Die neuen Designs stellen eine perfekte Harmonie aus Geschwindigkeit und Mode dar und spiegeln die symbiotische Beziehung zwischen diesen beiden Giganten der Leichtathletik wider.

Sie sind auf Spitzenleistungen ausgerichtet und wurden so entworfen, dass sie Geschwindigkeit hervorbringen, wobei die Schnittlinien strategisch platziert sind, um den Körperbau der Athleten zu akzentuieren, während sie durch die Warpspeed-Grafiken, die die Schönheit eines Athleten in Bewegung betonen, auch optisch für Aufsehen sorgen. Das Jacquard-Gewebe ist ergonomisch geformt, um die Rückenmuskulatur zu umschließen und so die Hitze zu reduzieren und die Atmungsaktivität zu erhöhen. Die Thermoadapt-Technologie reguliert die Körpertemperatur, um optimale Leistungen zu ermöglichen.

"Im wahrsten Sinne des Wortes sind diese Trikots ein Ausdruck von Schnelligkeit. Schnelligkeit war schon immer PUMAs Hauptanliegen. Sie ermöglicht es uns, das Spiel anders zu sehen, Konventionen in Frage zu stellen und Momente zu schaffen, die uns für immer in Erinnerung bleiben werden. Wir können es kaum erwarten, diesen Sommer in Paris mehr zu erleben", fügte Arne hinzu.

Maria Valdes, Chief Product Officer bei PUMA, kommentierte: "Das Besondere an diesen Trikots ist, dass sie in enger Zusammenarbeit mit unseren Athleten entwickelt wurden. Sie sind mehr als nur ein Trikot - sie sind ein Statement der gemeinsamen Ambitionen von PUMA und Jamaika. Sie sind ein Symbol des Stolzes für die PUMA-Familie, und wir hoffen, dass sie für die Jamaikaner in diesem Sommer und noch lange in der Zukunft ein Symbol des Stolzes werden."

PUMA

PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken und entwirft, entwickelt, verkauft und vermarktet Schuhe, Bekleidung und Accessoires. Seit mehr als 75 Jahren treibt PUMA Sport und Kultur unermüdlich voran, indem es schnelle Produkte für die schnellsten Sportler der Welt entwickelt. PUMA bietet Performance- und sportlich inspirierte Lifestyle-Produkte in Kategorien wie Fußball, Laufen und Training, Basketball, Golf und Motorsport an. PUMA arbeitet mit renommierten Designern und Marken zusammen, um Sporteinflüsse in die Straßenkultur und Mode zu bringen. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern, beschäftigt weltweit rund 21.000 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Herzogenaurach/Deutschland.

