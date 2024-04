PUMA eröffnet PUMA Studio in LA, um Produkte und Kampagnen für den US Markt zu kreieren

Das Sportunternehmen PUMA wird in Hollywood im Großraum Los Angeles Anfang 2025 das PUMA Studio eröffnen. Das PUMA Studio bietet kreativen Raum für die Design- und Marketing Teams des Unternehmens, um sich bei Produkten und Kampagnen von den einflussreichen Communities der Stadt inspirieren zu lassen.

Die Entscheidung, das PUMA Studio in LA zu eröffnen, ist Teil der strategischen Priorität des Unternehmens, sich im wichtigen US-Markt durchzusetzen. Das neue PUMA Studio wird den Talentpool an kreativen und innovativen Fachleuten in LA nutzen und eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Produkten und Marketingaktivitäten spielen, die bei US-Konsument*innen ankommen.

"Die Eröffnung unseres PUMA Studios in LA ist ein wichtiger strategischer Schritt für uns, da wir unser Geschäft in den Vereinigten Staaten ausbauen wollen", sagte Arne Freundt, Chief Executive Officer bei PUMA. "Unser neues Zuhause wird es uns ermöglichen, die besten Talente in einer der dynamischsten und kreativsten Städte der Welt anzuziehen, um ein großartiges Produktangebot für den US-Markt zu entwickeln."

Das PUMA Studio wird ein spannendes Umfeld bieten, in dem die Produkt-, Design- und Marketingteams des Unternehmens ihre kreativen Ideen verwirklichen können. Es wird PUMAs bestehende globale und regionale Produktteams in Somerville, Massachusetts, ergänzen. Während das PUMA Studio an seinem neuen Standort Anfang 2025 eröffnet wird, hat PUMA bereits begonnen, neue Talente in seinem temporären Büro in LA einzustellen.

Mit dem PUMA Studio wird PUMA auch näher an einigen seiner wichtigsten Botschafter*innen aus der Musik- und Unterhaltungswelt sein. Neben dem Design- und Kreativbereich wird es auch einen maßgeschneiderten Raum für VIP-Kund*innen geben, die exklusiven Zugang zu PUMAs neuesten Produkten haben werden.

PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit mehr als 75 Jahren treibt PUMA Sport und Kultur voran, indem es die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler*innen der Welt kreiert. Zu unseren Performance- und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running & Training, Basketball, Golf und Motorsport. PUMA kooperiert mit renommierten Designer*innen und Marken, um sportliche Akzente in der Modewelt zu setzen. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit ungefähr 20.000 Mitarbeiter*innen. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland.

