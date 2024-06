PUMA gibt globale Kooperation mit HYROX bekannt

Der weltweit tätige Sportartikelhersteller PUMA hat eine weltweite Kooperation mit HYROX, der World Series of Fitness Racing, bekannt gegeben. Im Rahmen dieser Partnerschaft rüstet PUMA von 2024 bis 2027 als offizieller Partner alle HYROX Races mit Bekleidung und Schuhen aus.

PUMA ist bereits seit dem ersten HYROX Race, das 2018 in Hamburg mit 600 Teilnehmer*innen stattfand, lokaler Partner von HYROX. Die neue globale Kooperation von PUMA zeugt für den weltweiten Erfolg des Fitness-Sports HYROX, der in der Saison 2023/24 mehr als 175.000 Teilnehmer*innen bei über 65 Races verzeichnen konnte.

Im Rahmen der globalen Kooperation wird PUMA eine komplette HYROX Bekleidungskollektion entwerfen, bei der die innovative Cloudspun-Technologie mit den feuchtigkeitsableitenden dryCELL-Eigenschaften zum Zuge kommt. Darüber hinaus wird PUMA spezielle HYROX Farbgebungen für bestehende Schuhmodelle auf den Markt bringen, unter anderem für die preisgekrönten Modelle Velocity NITRO™ 3, Deviate NITRO™ 3 und Deviate NITRO™ Elite 3. Damit können die HYROX Teilnehmer*innen ihre Leistung bei einem der weltweit vielseitigsten Fitnesswettkämpfe verbessern.

Arne Freundt, CEO von PUMA, kommentierte diese Meldung wie folgt: "Mit HYROX hat Fitness eine neue Dimension erreicht. Wir freuen uns sehr darauf, das nächste Kapitel in der Geschichte von PUMA und HYROX aufzuschlagen und den spannenden Fitness-Race-Sport einem noch breiteren Publikum zugänglich zu machen.

PUMA und HYROX leisten auf lokaler Ebene seit mehr als sechs Jahren Pionierarbeit in dieser Sportart. Die Community wächst stetig, und wir werden weiterhin gemeinsam nach innovativen Möglichkeiten suchen, um Konsumenten als Kunden zu gewinnen und das Fitnesserlebnis für Teilnehmer*innen aus aller Welt zu revolutionieren."

Christian Toetzke, Gründer und CEO von HYROX, äußerte sich hierzu folgendermaßen: "Dies ist die naheliegende Kooperation für HYROX. PUMA begleitet uns von Anfang an auf unserem Weg. Wir freuen uns sehr, dass ein Markenunternehmen, bei dem die Leistung in verschiedensten Sportarten im Fokus steht, uns weiterhin auf innovative Weise dabei unterstützen wird, den globalen Fitness-Race-Sport zu entwickeln. Wir sind davon überzeugt, dass diese Art von Training und Wettkampf die optimale Lösung für die globale Fitness-Community ist und dass PUMA ein hervorragender Partner ist, der uns in den kommenden Jahren bei der weiteren Verbreitung und Stärkung dieser Botschaft unterstützen wird."

HYROX ist ein globales integratives Fitness-Race, das Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund und unterschiedlichen Fähigkeiten auf ihrem Weg zu einem gesunden Lebensstil unterstützt. Ein HYROX Race besteht aus acht Laufrunden über je 1 km und einer funktionellen Übung, die an jede Laufrunde anschließt. Die vier verschiedenen Laufkategorien Team Relay, Doubles, Individual Open und Individual Pro machen es möglich, dass das Race unabhängig von der jeweiligen Fitness und Erfahrung eine für alle zugängliche Challenge darstellt.

PUMA wird in der gesamten Saison bis zum Jahr 2027 bei allen HYROX Veranstaltungen seine globalen Kooperationsrechte wahrnehmen. PUMA wird darüber hinaus die besten Athlet*innen der HYROX Elite 15, der Topklasse des HYROX Fitness-Race-Sports, unterstützen. Diese werden während der gesamten Saison exklusiv den neuen Laufschuh Deviate NITRO® 3 von PUMA tragen.

PUMA

PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit 75 Jahren treibt PUMA Sport und Kultur voran, indem es die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler*innen der Welt kreiert. Zu unseren Performance- und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u. a. Fußball, Running & Training, Basketball, Golf und Motorsport. PUMA kooperiert mit renommierten Designer*innen und Marken, um sportliche Akzente in der Modewelt zu setzen. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit ungefähr 20.000 Mitarbeiter*innen. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland.

HYROX

HYROX ist ein globales Fitnessrennen für jedermann, das an Fitness interessierte Personen in aller Welt inspiriert, sich auf die gesündeste Art und Weise weltweit für Training und Wettkämpfe zu engagieren. HYROX verbindet Trainingskreise in aller Welt mit einem Sport, einer Trainingsmethode und einem Lifestyle, der für alle zugänglich ist und die außerordentlichen Vorteile von Training und Wettkampf einer global vernetzten Zielgruppe vermittelt.

